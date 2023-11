Aktion der Rheinischen Post Kardiologen beantworteten Fragen der RP-Leser

Drei Fachärzte aus den Kliniken in Mönchengladbach gaben den RP-Lesern am vergangenen Freitag (10. November) per Telefon Antworten auf ihre Fragen zur Herzgesundheit. Im gesamten Monat November veranstaltet die Deutsche Herzstiftung alljährlich die sogenannten „Herzwochen“. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Thema „Herzkrank? Schütze Dich vor dem Herzstillstand“.