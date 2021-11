Mönchengladbacher Experten gaben Auskunft : Ohne Medikamente ist Bluthochdruck oft nicht zu behandeln

Mönchengladbach Drei Experten gaben RP-Lesern jetzt per Telefon und E-Mail Rat und Auskunft zu einer Erkrankung, an der viele leiden, ohne es zu wissen.

„Ist Bluthochdruck behandelbar, so dass ich irgendwann mal keine Tabletten mehr nehmen muss? Was kann ich außer Sport und Ernährung noch dagegen tun?“ Das wollte eine RP-Leserin wissen, die sich bei einer Telefon- und E-Mailaktion mit drei Mönchengladbacher Ärzten Rat zum Thema Bluthochdruck geholt hat. Versuchen könne man es zunächst mit einem gesunden Lebensstil, mit ausreichend viel Bewegung, Verzicht auf Rauchen, mäßigem Konsum von Salz und Alkohol, meint dazu Professor Jürgen vom Dahl. „Doch selbst wenn man das konsequent durchhalte, ist der Erfolg oft moderat. Bei den meisten kommt man nicht um die Einnahme von Medikamenten herum“, fügt der Chefarzt der Kardiologe in den Kliniken Maria Hilf hinzu.