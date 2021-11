Telefonaktion mit Medizinern aus Mönchengladbach : Experten geben Lesern zu Bluthochdruck und Herz Auskunft

Bluthochdruck ist ein Gesundheitsrisiko. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Mönchengladbach Drei Mönchengladbacher Ärzte beantworten am Mittwoch, 17. Dezember, von 15 bis 16 Uhr am Telefon die Fragen von RP-Lesern. Auskünfte können auch per E-Mail eingeholt werden.

Unerkannter Bluthochdruck ist ein hohes Gesundheitsrisiko, denn er steigert beispielsweise erheblich die Gefahr, einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, eine Hirnblutung oder Herzrhythmusstörungen zu erleiden. Darum hat die Deutsche Herzstiftung Bluthochdruck auch zum Thema ihrer diesjährigen „Herzwoche“ gemacht. Und darum wollen drei Mönchengladbacher Herzspezialisten RP-Leser am Mittwoch, 17. November, zum Thema Bluthochdruck beraten.

Mirja Neitzel-Wittke Foto: Städtische Kliniken Mönchengladbach

Prof. Jürgen vom Dahl, Chefarzt der Kardiologie der Kliniken Maria Hilf, Mirja Neizel-Wittke, Chefärztin der Kardiologie des Rheydter Elisabeth-Krankenhauses, und Prof. Lars Lickfett von der Gemeinschaftspraxis für Kardiologie und Pneumologie, die mit dem Bethesda-Krankenhaus kooperiert, stehen telefonisch und per E-Mail für Fragen dazu, aber auch zu anderen Fragen rund ums Herz zur Verfügung. Sie können beispielsweise erklären, wie Lebensstil, Ernährung, Vererbung, Alter und Stress zu Bluthochdruck führen oder beitragen, mit welchen Methoden Bluthochdruck behandelt werden kann oder welche Sportarten sich bei Bluthochdruck eignen.

Prof. Lars Lickfett Foto: Besthesda/Bethesda

Die Beratungsaktion funktioniert so: Telefonisch sind die Experten heute, 17. November, zwischen 15 und 16 Uhr unter den drei Rufnummern 02161 244151, 02161 244152 und 02161 244153 zu erreichen. Leser können aber auch schon früher ihre Fragen per E-Mail einreichen. Schicken Sie bis 17. November, 15 Uhr, eine E-Mail mit Ihrer Frage an aktionen.mg@rheinische-post.de. Sie können auch anonym schreiben. Die Leser, die auf diesem Weg Rat suchen, erhalten die Auskünfte von den Ärzten per E-Mail.

Prof. Jürgen vom Dahl Foto: Kliniken Maria Hilf GmbH

Über die Themen, die bei der Aktion angesprochen werden, wollen wir in unserer Zeitung und online berichten – natürlich ohne dabei die Namen von Einsendern oder Anrufern zu nennen.