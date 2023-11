Aktion der Rheinischen Post Drei Kardiologen beantworten Ihre Fragen zum Herz

Die Chefärzte Professor Emmanuel Chorianopoulos (Kliniken Maria Hilf), Mirja Neizel-Wittke (Städtische Kliniken) und Professor Lars Lickfett (Evangelisches Krankenhaus Bethesda) beraten und geben Tipps zu Prävention, zu Krankheitsbildern und weiteren Themenbereichen rund um das lebenswichtige Organ. Telefonisch zu erreichen sind die Kardiologen am Freitag, 10. November, in der Zeit von 13 bis 14 Uhr. Die drei Durchwahlen lauten 02161 244151, 02161 244152 und 02161 244153. Außerdem können Leser schon im Vorfeld (bis zum 10. November) ihre Fragen per E-Mail einreichen – mit dem Betreff „Telefonaktion“ an aktionen.mg@rheinische-post.de. Fragen können anonym gestellt werden. Die Leser, die auf diesem Weg Rat suchen, erhalten die Auskünfte von den Ärzten per E-Mail.