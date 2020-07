Telefon-Aktion mit Mönchengladbacher Experten : Wie Blaumeise, Amsel und Co. wieder in den Garten kommen

Wie Sie Ihren Garten vogelfreundlich gestalten, erklärt unser Experte am Telefon. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine Nachricht. Foto: dpa/Holger Hollemann

Mönchengladbach Gegen den Artenschwund in der Mönchengladbacher Vogelwelt kann jeder Gartenbesitzer etwas tun. Was genau, können Leser am Mittwoch, 22. Juli, von 15 bis 16 Uhr am RP-Telefon unter 02161 244 151 erfahren.

Ludwig Winkens, Vogelexperte vom Naturschutzbund in Mönchengladbach, beantwortet Fragen und gibt Tipps für eine Gartengestaltung, die dem Verschwinden von Kohlmeise, Rotkehlchen und Co. Einhalt gebieten kann.

Winkens hat es in seinem Garten in Odenkirchen vorgemacht, unter anderem mit einem „Reihenhaus“ für Spatzen, Totholzhaufen, Tränke, Nistkästen und den richtigen Pflanze. Ein kleines Paradies auch für Insekten und Kleintiere, das einst aus der Gegend verdrängte Arten wie Türkentaube und Heckenbraunelle wieder angelockt hat.

Fragen an den Experten können aber auch schon jetzt per E-Mail an die Adresse: aktionen.mg@rheinische-post.de geschickt werden. Die E-Mails werden gelöscht, nachdem der Experte die Fragen beantwortet hat.

(RP/hh)