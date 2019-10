Im Langzeitprojekt : Experience Day für Jugendliche ohne Schulabschluss

Mönchengladbach Seit 2001 hilft das Projekt „Beruf und Schule“ Schülern, die ohne Abschluss abgehen, trotzdem eine Ausbildung. Dieses Ziel haben 14 Jugendliche, die einen Platz in dem Langzeitförderprogramm bekommen haben.

Das kombiniert Unterricht mit Praxiserfahrungen. „Ich weiß nicht warum, aber in der Schule war ich oft lustlos“, sagt Teilnehmerin Jada. Für ein Jahr wird sie nun drei Tage im Jugendheim an der Alexianerstraße zum Unterricht gehen und die anderen Tage die Arbeit in einem Automobilkaufhaus kennenlernen.