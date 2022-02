Polizei Mönchengladbach sucht weitere Zeugen : Exhibitionist randaliert vor Bank

Mönchengladbach Ein Zeuge hatte den Vorfall im Bereich einer Sparkassen-Filiale in Mönchengladbach-Rheydt gesehen und die Polizei informiert.

Ein Mann ist am Freitag gegen 20:15 Uhr im Bereich der Sparkassen-Filiale an der Marktstraße als Exhibitionist aufgefallen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach Zeugenangaben soll der Fremde im SB-Bereich der Bank seine Hose heruntergelassen haben. Bevor er sich in Richtung Friedrich-Ebert-Straße entfernte, habe er laut randaliert. Bislang liegt nur folgende Beschreibung vor: Der Mann hat schwarze kurze Haare, einen schwarzen kurzen Bart und trug eine graue Strickjacke und einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Polizei bittet eine Kundin, die den Mann auch gesehen haben soll, sich bei ihr zu melden. Außerdem fragt die Polizei: Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise an: 02161 290.