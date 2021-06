Mächen in Mönchengladbach belästigt : Exhibitionist im Bekleidungsgeschäft

Mönchengladbach Zuerst schaute der Mann in besetzte Umkleidekabinen hinein. Dann zeigte er sich in schamverletzender Weise drei Teenagerinnen.

Gladbach Ein 28-jähriger Mann aus Neuss hat sich Dienstagnachmittag in der Damenumkleidekabine eines Geschäftes in der Mönchengladbacher Innenstadt gegenüber drei Teenagerinnen (14, 14, 15) aus Viersen in schamverletzender Weise gezeigt. Laut Polizeibericht soll der Mann zunächst in besetzte Umkleidekabinen geschaut und dafür die Vorhänge beiseite geschoben haben. Anschließend sei er in eine freie Umkleidekabine gegangen und habe bei nur unvollständig zurückgezogenem Vorhang und heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Dabei habe er Blickkontakt zu den Mädchen gesucht. Durch deren Schreie aufmerksam geworden, kamen zwei erwachsene Frauen hinzu und sorgten dafür, dass der Mann von Sicherheitskräften bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.