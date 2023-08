Fahndung der Polizei Mönchengladbach Exhibitionist belästigt zwei Frauen

Ein Mann hat sich am Dienstag, 29. August, im Bereich der Straßen Leppershütte/Horst einer 22-Jährigen und einer 26-Jährigen in schamverletzender Weise gezeigt. Das teilte die Polizei mit. Laut eigenen Angaben waren die Frauen gegen 17.30 Uhr spazieren, als ein Mann sie auf Höhe des Wanderparkplatzes ansprach. Der Fremde habe dabei mit entblößtem Geschlechtsteil vor ihnen gestanden. Daraufhin hätten die Frauen den Mann aufgefordert zu gehen. Er habe sich daraufhin in Richtung Wald entfernt. Anschließend alarmierten die Frauen die Polizei.