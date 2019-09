Politik in Mönchengladbach : Norbert Bude ist „früher als geplant“ aus dem Amt geschieden

Politik in Mönchengladbach

Heute feiert der Ex-Oberbürgermeister seinen 60. Geburtstag. Er war der erste sozialdemokratische OB Mönchengladbachs. Ein politisches Amt will er nicht mehr übernehmen.

Er war der erste Sozialdemokrat auf dem Stuhl des Oberbürgermeisters im Rathaus Abtei, verlor 2014 etwas überraschend gegen CDU-Politiker Hans Wilhelm Reiners und schließt heute aus, noch einmal ein politisches Mandat zu bekleiden: Norbert Bude feiert am heutigen Samstag seinen 60. Geburtstag.

Bude wurde 1983 Mitglied der SPD, zog im Jahr 1989 erstmals in den Rat ein und blieb dort insgesamt 25 Jahre lang. Von 1995 bis 2004 war er Fraktionsgeschäftsführer der Sozialdemokraten, die ihn dann zur Kommunalwahl 2004 als Oberbürgermeister-Kandidaten aufstellten. Norbert Bude trat als krasser Außenseiter gegen den damaligen CDU-Kandidaten Stefan Wimmers an.

Er verlor im ersten Wahlgang standesgemäß. In der Stichwahl allerdings reichten ihm dann 33.296 Stimmen, um Oberbürgermeister zu werden. Die Wahlbeteiligung war exorbitant schlecht, viele CDU-Stammwähler blieben zu Hause. Aber Bude gewann schnell Profil als OB und war in weiten Teilen der Bevölkerung sehr beliebt. Das machte ihn auch 2009 zum Favoriten. Gegen CDU-Bewerber Norbert Post holte er 46.005 Stimmen und wurde damit im Amt bestätigt, bis ihn Hans Wilhelm Reiners 2014 aus dem Rathaus Abtei verdrängte. Den ersten Wahlgang gewann Bude noch, aber in der Stichwahl siegte Reiners.