Heinz Josef Massenkeil aus Mönchengladbach : Ein Arzt – und vieles mehr

Heinz Josef Massenkeil bei seiner Arbeit in einem Missions-Hospital in Nigeria. Foto: Massenkeil

Mönchengladbach Etliche der Kinder, die Heinz Josef Massenkeil zur Welt gebracht hat, dürften inzwischen auf das Rentenalter zusteuern. Der Ex-Chefarzt der Frauenklinik des Elisabeth-Krankenhauses ist jetzt 95 Jahre alt geworden. Ein Hausbesuch bei einem Mann, unter dessen Ägide 24.000 Jungen und Mädchen geboren wurden.

Es leicht zu erraten, welchem Beruf der Bewohner des Hauses im Rheydter Westen nachgeht. Ein Äskulapstab als Türgriff lässt schließen: Der Besucher hat es mit einem Arzt zu tun. Auch die Lage des Hauses, nicht allzu weit entfernt vom Elisabeth-Krankenhaus, passt zu dem, was Heinz Josef Massenkeil Zeit seines Lebens angetrieben hat: als Arzt Menschen zu helfen. Von diesem Haus ist er in seiner Zeit als Chefarzt der Frauenklinik des Elisabeth-Krankenhauses oft auch nachts mit dem Auto aufgebrochen, um schnell zur Stelle zu sein, wenn die Expertise des Chefs gebraucht wurde. Und davon hat jemand wohl eine Menge, wenn unter seiner Ägide fast 24.000 Kinder das Licht der Welt erblickten.

„Die Geburtshilfe ist der erfreulichste Teil der Medizin“, sagt Massenkeil. Bevor er Frauen helfen konnte, neues Leben in die Welt zu bringen, begegnete er zunächst dem Krieg und dem Sterben: Nach einer Zeit an der ärztlichen Akademie der Luftwaffe und einem Semester Medizin an der Humboldt-Universität Berlin wurde er in den Krieg geschickt, unter anderem zum Fronteinsatz nach Russland. Nach Kriegsende geriet er in US-Gefangenschaft, 1946 schon konnte der Sohn eines Oberstudiendirektors sein Medizinstudium fortsetzen.

Info Massenkeil und der spätere Papst 1968 wurde Massenkeil von der Kirche um Stellungnahme als katholischer Arzt zur Enzyklika „Humanae Vitae“ über Empfängnisverhütung gebeten. Massenkeil plädierte dafür, diese Entscheidung Ehepaaren zu überlassen. Seine Meinung vertrat er auch in einer Konferenz mit Kardinal Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI.

24.000 Babys – eine solch hohe Zahl mögen andere altgediente Ärzte auch vorweisen können. Doch Heinz Josef Massenkeil, der 1925 geboren wurde, hat in seiner langen Laufbahn wesentlich mehr erreicht. Er hat den Aufbau und die Entwicklung der Frauenklinik des Elisabeth-Krankenhauses in seiner Zeit als Chefarzt von 1963 bis 1991 geprägt – und sich zudem Zeit genommen, sich als Bürgerschaftsvertreter der CDU im Gesundheitsausschuss der Stadt Rheydt und als Katholik für die Ökumene zu engagieren. Von seinem Interesse für Politik zeugen auch zahlreiche zeitgeschichtliche Bücher auf den Regalbrettern in seinem Wohnzimmer – eine stille Ergänzung zu einem ansehnlichen Repertoire an CDs und LPs mit klassischer Musik.

Heinz Josef Massenkeil konnte soeben seinen 95. Geburtstag feiern. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Wer heute mit Massenkeil über dessen Lebensweg plaudert, wird das Wort „Glaube“ wohl mehr als einmal hören. Darin wurzelt vieles von dem, wofür sich der 95-Jährige eingesetzt hat. Etwa Einsätze als Arzt in Missionskrankenhäusern in Nigeria und Ghana. Arbeit unter einfachen Bedingungen forderte und schulte viele Fähigkeiten. „Da muss man für alles kompetent sein, auch für Tropenkrankheiten oder Tuberkulose“, sagt Massenkeil.

Zu Beginn seiner Laufbahn war es auch nicht üblich, dass Narkosen bei Operationen von Anästhesie-Spezialisten durchgeführt wurden. Auch das hat Massenkeil in den frühen Jahren noch selbst erledigt. Er führte in der Rheydter Klinik beispielsweise die Rückenmarksnarkose ein, und gründete zur Krebsvorsorge und -früherkennung ein zytologisches Labor, dem auch niedergelassene Ärzte Proben zur Untersuchung schickten. Welche Fortschritte die Medizin während seiner Laufbahn machte, wird auch deutlich, wenn Massenkeil von den Kröten erzählt, die einst im Keller einer Frauenklinik an der Gartenstraße gehalten wurden – für Schwangerschaftstests: Spritzte man den männlichen Kröten das Blutserum einer Frau und begannen die Kröten zwei Stunden später Spermien zu produzieren, war das Ergebnis des Test positiv. „Die Methode ist 1947 in Südamerika entwickelt worden, und sie war sicher“, sagt Massenkeil.

Geradezu revolutionär erscheint seine Bereitschaft, schon in den 1960er-Jahren Väter bei der Geburt im Kreißsaal zuzulassen. Welch ein Schritt das war, zeigt ein Satz aus einem Medizinlehrbuch seiner Jugend, den Massenkeil noch heute aus dem Kopf zitieren kann: „Alles, was schädlich ist, muss aus dem Kreißsaal entfernt werden – vor allem der Ehemann.“