Prominenter Laudator : Ex-Bundesminister Laermann für 50 Jahre FDP gefeiert

Mönchengladbach Die Liberalen würdigten Prof. Karl-Hans Laermann. Sein Laudator war mit Wolfgang Gerhardt ein langjähriger Weggefährte. Auch Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners zählte zu den Gratulanten. Ein weiterer wurde als Überraschung digital zugeschaltet.

Einen ihrer Großen feierte die Mönchengladbacher FDP am Wochenende. Prof. Karl-Hans Laermann wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft bei den Freien Demokraten geehrt. „Eigentlich“, so erklärte Kreisvorsitzender Jörg Buer, „ist das heute eine Feier 50 plus 1, denn das Eintrittsdatum von Karl-Hans Laermann in unsere Partei war bereits 1968. Terminschwierigkeiten machten diese Verschiebung nötig.“ Schlimm war es jedenfalls nicht, hatten sich doch am Samstag genügend Gratulanten im Café des Wickrather Schlosses eingefunden, um den Ehrenvorsitzenden des Kreisverbands und ehemaligen Bundesminister für Bildung und Wissenschaft zu feiern.

Laermann wurde am 26. Dezember 1929 in Kaulhausen (heute Erkelenz) geboren. In Beckrath ist er aufgewachsen, sein Abitur absolvierte er am Hugo-Junkers-Gymnasium in Rheydt. Danach studierte er Ingenieurwesen an der RWTH Aachen und promovierte an der Fakultät für Bauwesen. Am 4. Februar 1994 wurde Laermann für zehn Monate zum Bundesminister für Bildung und Wissenschaft ernannt.