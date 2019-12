Verhandlung vor dem Landgericht Mönchengladbach : Ex-Borusse Dominguez gewinnt Zivilprozess gegen ehemalige Freundin

Mönchengladbach Àlvaro Dominguez hatte seiner Ex-Freundin Geld für einen Neustart gegeben. Im Gegenzug war die Übergabe einer Luxusuhr vereinbart worden. Nun muss die junge Frau das Geld zurückzahlen.

Der Ex-Borussenspieler Àlvaro Dominguez (30) hat einen Zivilprozess vor dem Landgericht gegen seine Ex-Freundin gewonnen. Die Richterin gab seiner Klage in vollem Umfang statt und verurteilte die Beklagte, insgesamt 17.500 Euro zuzüglich Zinsen an den Kläger zu zahlen. Das Gericht ging von folgendem Sachverhalt aus: Beide Parteien waren von Februar 2017 bis April 2018 ein Paar und lebten zuletzt gemeinsam in Madrid.