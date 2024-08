Nach Entführung durch die Mutter Ex-Borussia-Profi bangt um seine Kinder

Diesen einen Tag kann Claus Reitmaier (60) nicht vergessen. Der frühere Bundesliga-Profi, Torwart von Borussia Mönchengladbach und Torwart-Trainer bei Fortuna Düsseldorf, verabschiedete seine Kinder in ein Wochenende mit ihrer Mutter. Sie wurden von seiner früheren Lebensgefährtin abgeholt. Abgesprochen war, dass Tochter Whitney und Sohn Cyril am Sonntag zurückkehren. Das war am Freitag, 13. Januar 2023.