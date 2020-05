In Ohler : Ex-Bezirksvorsteher Kurt Weigelt ist tot

In Ohler

Ohler (hh) Der ehemalige Bezirksvorsteher von Stadtmitte, Kurt Weigelt, ist nach schwerer Krankheit verstorben. Weigelt wurde am 18. Mai 1933 im oberschlesischen Patschkau geboren, kam nach der Vertreibung 1946 zunächst nach Hildesheim und 1950 nach Mönchengladbach.

Der gelernte Schlosser trat 1965 in die CDU ein, wurde 1982 in die damalige Bezirksvertretung Stadtmitte gewählt und war von 1989 bis 1999 Bezirksvorsteher. Weigelt war ein Gründungs- und Vorstandsmitglied der Siedlungsgemeinschaft Ohlerfeld und gehörte unter anderem der Sankt-Konrad-Bruderschaft Ohler an.