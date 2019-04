Wohnen in Mönchengladbach : EWMG will mehr Wohnungsbau

Mönchengladbach Dem angespannten Wohnungsmarkt will die städtische EWMG mit mehr Baugebieten, Sanierungen im Bestand und einer Vereinbarung mit dem Land für günstigen Wohnraum begegnen.

An vielen Ecken in Mönchengladbach werden im Moment Wohnungen und Einfamilienhäuser gebaut. Und dennoch ist der Druck auf dem Wohnungsmarkt immens. Deshalb hat die städtische Entwicklungsgesellschaft EWMG das Thema „Wohnen für alle“ zum Schwerpunkt ihrer Strategie für dieses Jahr gemacht. Die EWMG sei wesentlicher Hauptpartner, wenn es ums Wohnen geht, aber auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften Kreisbau und GWSG) und die „großen Bestandshalter“, wie Baudezernent Gregor Bonin am Montag bei der Jahres-Pressekonferenz der Stadttochter sagte. „Wir sind darauf fokussiert, Wohnraum zu schaffen“, sagte Bonin. „Die Frage aber ist: Wie aktivieren wir preisgünstigen Wohnraum im Bestand, der in Mönchengladbach nachweislich überaltert ist? Das ist unsere zentrale Aufgabe.“

Einer fixen Quote für sozial geförderten Wohnungsraum bei Bauprojekten wie etwa bei der Seestadt erteilte Bonin eine Absage. „Eine Quote von 30 Prozent würde etwa bedeuten, dass das Fördervolumen vom Land für die kommenden zehn Jahre allein dafür blockiert wäre. Das kann nicht sein.“ Für 2019 hat das NRW-Bauministerium 8,8 Millionen Euro für geförderten Wohnraum in Mönchengladbach bereitgestellt. Bonin betonte, die Stadt wolle eine Zielvereinbarung mit dem Land treffen, wie die Stadt ein passgenaues Angebot schaffen könne mit durchmischten Quartieren. Dazu erstellt die Verwaltung derzeit einen Wohnungsmarktbericht, dessen erste Ergebnisse noch vor den Sommerferien vorliegen sollen. Insgesamt aber sieht die EWMG ein Wohnraumpotenzial in der Stadt für rund 10.000 Einwohner, davon 7.500 auf städtischen Grundstücken.

Weitere Wohnungsbauprojekte sind am Grottenweg (25 Wohneinheiten in Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern, Gebotsverfahren kurz vor dem Abschluss), am Hamerweg (150 Wohneinheiten, Vermarktungsstart Ende 2021), an der Winkelner Straße (30 Wohneinheiten in fünf Mehrfamilienhäusern, Vermarktungsstart Ende 2019), an der Bönninghausenstraße (20 Wohneinheiten in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Vermarktungsstart zweite Jahreshälfte 2019). Außerdem sind natürlich die großen Projekte Seestadt (Bonin: „Die Verträge werden 2019 abgeschlossen, dann soll der Bau beginnen.“), Maria-Hilf-Terrassen (Vermarktungsstart im Denkmalbereich ebenfalls im zweiten Halbjahr 2019) und das Reme-Gelände (Vergabe in mehreren Losen an Bauherren und Investoren) im Fokus. Für die Seestadt sicherte Bonin zu, der Investor Catella werde ein Wohnungsangebot gestaffelt nach Einkommensgrenzen vorlegen. „Dadurch können wir uns nicht nur darauf verlassen, was das Ministerium an Förderungen gibt“, sagte Bonin. Wichtig für interessierte Bauherren: „Wir sind dabei, weitere Flächen zu entwickeln. Es kommen noch deutlich größere auf den Markt“, kündigte Schückhaus an.