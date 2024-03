Bauprojekt in Mönchengladbach Vermarktung für neues Wohngebiet in Venn startet

Mönchengladbach · Wo heute noch Felder sind, sollen in einigen Jahren rund 100 Haushalte wohnen. Einen Namen für die Straßen des neuen Quartiers in Venn gibt es bereits: Hoverpadt und Flipsenpesch. Wer dort leben will, kann sich jetzt für eines der Grundstücke bewerben.

20.03.2024 , 17:00 Uhr

Bisher wird die Fläche zwischen Stationsweg und Hamerweg landwirtschaftlich genutzt, hier vom Thomassenweg aus gesehen. Dort soll ein Wohngebiet entstehen. Foto: Denisa Richters