Jubiläum von EWMG und WFMG : Geburtstag zweier Säulen von Mönchengladbach

(v.l.) Ulrich Schückhaus (Chef von EWMG und WFMG), Moderatorin Lisa Tellers, Planungsdezernent Gergor Bonin und EWMG-Aufsichtsratschef Janann Safi diskutieren über die Arbeit der EWMG im Biergarten von Haus Erholung. Foto: Carlos Albuquerque

Mönchengladbach Wie Entwicklungsgesellschaft EWMG und Wirtschaftsförderung WFMG in den vergangenen Jahrzehnten in der Stadt gewirkt haben und dies nun feiern.

Es gibt riesige Grundstücke in Mönchengladbach. Die Seestadt, die Maria-Hilf-Terrassen, das Amazon-Logistikzentrum wurden und werden auf solchen Flächen gebaut. Aber manchmal versteht man erst im Kleinen, was Stadtentwicklung eigentlich auch bedeutet. Im Jahr 2015 wechselte ein Fleck Mönchengladbach im Stadtteil Hardt den Besitzer. Die Straßenfläche Tomper Eck wurde arrondiert, wie das so schön in der Fachsprache der Immobilienwirtschaft heißt. Und zwar auf einer Fläche von 0,04 Quadratmetern. Das ist weniger als ein Blatt Papier im DIN-A4-Format – aber es wurde eben benötigt für die Straße. „Aber die Formalien machen da letzten Endes fast so viel Arbeit wie der Verkauf von 209.000 Quadratmetern im Nordpark an Borussia“, sagt Ulrich Schückhaus. Er muss es wissen: Er war als Chef der Wirtschaftsförderung WFMG und der Entwicklungsgesellschaft EWMG ganz nah dabei. Beide Gesellschaften, die eng zusammen gehören, feiern in diesen Wochen einen runden Geburtstag.

Die Wirtschaftsförderung WFMG entstand 1997 zum 1. Juli, und die Initiative ging damals von der privaten Wirtschaft aus. Das Engagement Mönchengladbacher Unternehmen manifestiert sich seitdem nicht nur darin, dass 49 Prozent der Anteile der Gesellschaft in privater Hand sind, sondern es zeigt sich auch in zahlreichen weiteren Aktivitäten, die die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten vorangebracht haben – etwa im Verein Masterplan, oder im Initiativkreis. „Das ist seit 25 Jahren eine Erfolgsgeschichte“, sagt Oberbürgermeister Felix Heinrichs.

DIHK-Präsident Peter Adrian gratulierte zu den runden Geburtstagen und mahnte zu einer neuen Ausrichtung der Volkswirtschaft. Foto: Carlos Albuquerque

Seither hat die Wirtschaftsförderung zwei Millionen Quadratmeter öffentliche Fläche und weitere 500.000 Quadratmeter an privater Fläche vermittelt an Unternehmen, die neu bauen oder sich ganz neu ansiedeln wollten. Dadurch seien nach eigener Berechnung insgesamt rund 35.000 Arbeitsplätze in der Stadt entweder neu geschaffen oder gesichert worden. Insgesamt gibt es heute 105.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in der Stadt. In jeder dritten Stelle steckt also das Engagement der Wirtschaftsförderung. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote ist in der Zeit von 14,3 Prozent im Jahr 1997 auf 10,4 Prozent 2021 gesunken.

49 Prozent dieser Gesellschaft gehörten von Beginn an den privaten Unternehmen im Gesellschafterkreis, der Rest damals zunächst der Stadt. Seit 2002 allerdings hat die WFMG eine neue Mutter: nämlich die Entwicklungsgesellschaft EWMG. Die EWMG entstand zum 1. Januar 2002 aus der Nord-Südpark-Gesellschaft, die sich anfangs lediglich um die Vermarktung der ehemaligen militärisch genutzten Flächen im heutigen Nordpark kümmerte. Das klappte auch ziemlich gut: Der Verkauf von 209.075 Quadratmetern Fläche im Nordpark 2002 an Borussia ist bis heute der größte Grundstücksdeal der EWMG-Geschichte. Schwerpunkt der Stadttochter ist aber der Verkauf und die Entwicklung von städtischen Grundstücken für den Bau von Wohnhäusern. Seit der Gründung sind 820 städtische Wohnbaugrundstücke verkauft worden für rund 1640 Wohneinheiten. „Rund 3300 Mönchengladbacher haben demnach heute ein Zuhause auf einem Grundstück, das von der EWMG verkauft wurde“, sagt Planungsdezernent Gregor Bonin, der neben Ulrich Schückhaus Geschäftsführer der EWMG ist. 2600 Grundstücksgeschäfte wurden in der Zeit beurkundet. Die Stadttochter hat selbst rund 67,2 Millionen Euro investiert, was sich nun durch den Neubau des Rheydter Bahnhofsgebäudes erheblich erhöhen wird.

Oberbürgermeister Felix Heinrichs begrüßte die Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Birgarten von Haus Erholung. Foto: Carlos Albuquerque