Ehemaliges Militärgelände in Mönchengladbach : EWMG kauft Briten-Häuser im Nordpark für neue Bürobauten

Mönchengladbach Nach fast einem Jahr Verhandlungszeit ist der Kaufvertrag zwischen EWMG und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben nun fix: Die Stadttochter will die Gebäude abreißen und Platz für neue Unternehmen schaffen.

Die früheren Briten-Häuser an der Lilienthalstraße am Rande des Nordparks sind nur noch Schrottimmobilien. Scheiben sind eingeworfen, Metalldiebe waren offenkundig unterwegs, Gebäude sind mit Graffiti beschmiert, kürzlich wurden Gullydeckel aus der Straße gestohlen. Diese Zeit soll nun vorbei sein: Die städtische Entwicklungsgesellschaft hat einer eigenen Mitteilung zufolge ein rund 65.000 Quadratmeter großes Areal an der Lilienthalstraße / Hugo-Eckener-Straße von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gekauft. Der Kaufvertrag sei in dieser Woche unterzeichnet worden. Die EWMG will die Gebäude abreißen und damit Platz schaffen für weitere Gewerbeflächen.