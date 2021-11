Synode des evangelischen Kirchenkreises Gladbach-Neuss : Persönliche Aufarbeitung des Mitgliederschwundes

Dietrich Denker ist Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss. Hier ein Archivbild von einem Gottesdienst in der Auferstehungskirche in Kaarst. Foto: Georg Salzburg (salz)

Mönchengladabch 2019 gehörten noch 119.000 Menschen der evangelischen Kirche im Kreis an, aktuell sind es nur noch 116.062. Bei der Synode der evangelischen Kirche war der Mitgliederschwund dennoch kein Thema. Dafür gibt es Gründe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Friedhelm Ruf

„Wir hatten mit 1,5 bis 1,8 Prozent weniger Gemeindemitgliedern gerechnet. Aber nun liegen wir bei zwei Prozent plus X“, sagte Dietrich Denker, Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss. Gehörten 2019 noch 119.000 Menschen der evangelischen Kirche im Kreis an, sind es nun aktuell 116.062.

Dass dieser Mitgliederschwund dennoch nicht auf der Tagesordnung der Kreissynode am Wochenende stand, hatte für Denker einen triftigen Grund. Denn die Synode wurde – wie bereits 2020 – online veranstaltet. „Wir haben das Thema von der Tagesordnung genommen, weil wir Maßnahmen gegen den Mitgliederschwund nur in persönlichen Gesprächen anpacken können“, sagte Denker. So war die Synode, die um 8.30 Uhr begonnen hatte, schon um 13 Uhr beendet. Hinzu kam ein Gottesdienst am Abend vor der Synode, der per Stream aus der Reformationskirche Neuss angeboten wurde.

„Wir haben unendlich viel gearbeitet, neue Formate entwickelt, Veranstaltungen vorbereitet und wieder abgesagt, Online-Angebote gemacht und parallel dazu unsere Gottesdienste Pandemie-tauglich organisiert“, stellte Denker fest. Dennoch: „Wir möchten nichts und niemanden verloren geben und verlieren trotzdem immer weiter Mitglieder.“ Dieses Thema soll im ersten Quartal 2022 im Rahmen des Projekts „Kirche im Wandel“ weiter besprochen werden.

An der digitalen Synode nahmen 152 Gemeindemitglieder teil. Sie trafen wichtige Entscheidungen, zum Beispiel über den Haushalt 2022. Der liegt bei 4,19 Millionen Euro. Das sind 22,49 Euro, die pro Gemeindemitglied an den Kirchenkreis überwiesen werden müssen. „Es liegt um fünf Cent unter dem bisherigen Betrag“, sagte Denker. „Wir haben schon gut gespart.“ Dennoch: An Unterstützung für Förderprojekte will es der Kirchenkreis nicht fehlen lassen. So gab die Synode Geld für Flüchtlingsprojekte frei: 12.000 Euro gehen an das Projekt Vivre L´Espoir in Oujda (Marokko) für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge; 1000 Euro erhält das Projekt Sicherer Hafen Mönchengladbach für die Unterstützung von Freiwilligenorganisationen in den griechischen Flüchtlingslagern.