Weihnachten in Mönchengladbach : Hauptkirche sagt Gottesdienste zu Weihnachten ab

Rheydt/ Holt Die Evangelische Kirchengemeinde Rheydt verzichtet auf Gottesdienste zu Weihnachten, in der Gemeinde St. Benedikt Holt gibt es zudem Einschränkungen an Heiligabend.

Rheydt/ Holt Die Zahl an Gottesdienst-Absagen in den Gemeinden zu Weihnachten nimmt aufgrund der aktuellen Corona-Situation zu. Am Freitag entschloss sich auch die Evangelische Kirchengemeinde Rheydt dazu, die Gottesdienste an Heiligabend , den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr ausfallen zu lassen.

Die sonntäglichen Gottesdienste an diesem Wochenende und nach Weihnachten sollen jedoch weiterhin in den Kirchen stattfinden. „Da es auf der anderen Seite ja ein deutliches Seelsorgebedürfnis der Menschen gibt und Gottesdienste geistiges Lebensbrot sind. Diesen Aspekten wollen wir gerecht werden. Dazu ist die Zahl der Besucher relativ gering“, sagt Pontkees weiter. An Weihnachten sei das jedoch anders, dazu folgen die Gottesdienste dichter aufeinander. „Und wir wissen nicht, ob die Menschen, die vor dem Einlass in der Warteschlange stehen, den Abstand einhalten, den sie sollten“, sagt Pontkees.

Die katholische Gemeinde St. Benedikt Holt schränkt hingegen ihr Gottesdienst-Angebot an Heiligabend stark ein – es wird am 24. Dezember nur noch um 10.30 Uhr einen Gottesdienst im Caritas-Garten in Holt geben. An den Weihnachtstagen sind jedoch weiter Messen ohne Anmeldung geplant: am 25. Dezember um 9.30 Uhr in St. Michael und um 11 Uhr in Heilig Kreuz Westend; am 26. Dezember jeweils in beiden Kirchen um 11 Uhr.