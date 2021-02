Gemeinden in Mönchengladbach : Evangelische Kirchen öffnen für Corona-Gedenken

Die evangelische Hauptkirche Rheydt Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Die evangelischen Kirchengemeinden in Mönchengladbach möchten am kommenden Freitag Raum bieten für Trauer, Gebet und Gedenken in Corona-Zeiten bieten. Es sei ein ausdrücklich niederschwelliges Angebot für alle.

Die Corona-Pandemie hat für viele Menschen Leid und Tod, Angst und Sorgen, Einsamkeit und seelische Nöte gebracht. Beschränkungen und Belastungen sind immer schwerer zu ertragen. Evangelische Kirchengemeinden in Mönchengladbach möchten Raum für Trauer, Gebet und Gedenken, einen Platz zur Besinnung auf die Quellen von Kraft und Trost bieten. Und auch um Dankbarkeit ausdrücken zu können für die vielen Menschen, die trotz eigener Gefährdung ihren Dienst tun in Krankenhäusern und Altenheimen, bei der Polizei und in Kitas, in Supermärkten oder in der Seelsorge.

Zu Beginn der Passionszeit öffnen deshalb die Kirchen ihre Türen. Es ist ein ausdrücklich niederschwelliges Angebot für alle, unabhängig von Kirchenzugehörigkeit, weswegen auf Gottesdienste verzichtet wird. Am Freitag, 19. Februar, werden in der Hauptkirche in Rheydt, von deren Gemeinde die Aktion initiiert wurde, zwischen 15 und 20 Uhr Pfarrer, Presbyter und Mitarbeitende anwesend sein. Es wird Gelegenheit geben, eine Kerze zu entzünden und eine Bitte oder einen Dank niederzuschreiben.

Auch die Christuskirche am Kapuzinerplatz im Zentrum Mönchengladbachs bietet zwischen 15 und 17 Uhr die Möglichkeit zum Gedenken im Kirchraum, während sich Momente der Stille mit Orgelmusik abwechseln.

Die Friedenskirche an der Margarethenstraße in Eicken ist von 14.30 bis 16 Uhr geöffnet, um 15.45 Uhr wird es eine Andacht geben. Das Albert-Schweitzer-Haus in Hardt ist von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, das Karl-Immer-Haus an der Ehrenstraße in Bettrath von 16 bis 18 Uhr, das Paul-Schneider-Haus an der Charlottenstraße in Pesch von 15.30 bis 18 Uhr. In Großheide ist die Jona-Kapelle geöffnet. In der Kirchengemeinde Wickrathberg werden das Gemeindezentrum Wickrath und die Kirche in Wickrathberg zwischen 15 und 19 Uhr geöffnet sein. Zu jeder halben Stunde gibt es die Möglichkeit, der Musik zuzuhören, gemeinsam ein Gebet zu sprechen und den Segen zu empfangen.

(RP)