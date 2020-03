Evangelische Hauptkirche Rheydt : Neues Kirchenformat auf Facebook

Pfarrer Stephan Dedring ist an der Aktion „Lebensworte“ beteiligt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach-Rheydt Die Evangelische Hauptkirche Rheydt lädt zweimal in der Woche eine Mut machende Botschaft hoch. Die Resonanz ist sehr positiv.

Nicht nur Gemeindeveranstaltungen und Konzerte, sondern auch die Gottesdienste in den Kirchen müssen zur Zeit ausfallen. Um mit den Gemeindegliedern dennoch in Kontakt zu bleiben, lassen sich die Gemeinden vieles Neue einfallen.

Ein besonderes Format ist dabei in der Evangelische Hauptkirche Rheydt entstanden: „Lebensworte“ – ein fünfminütiger Impuls mit Orgelmusik von Kirchenmusikdirektor Udo Witt und Worten von Pfarrrer Stephan Dedring für Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram.

„Wir wollten speziell für Social Media ein kurzes und attraktives Format anbieten, bei dem man nicht einen ganzen gestreamten Gottesdienst vor leeren Bänken anschauen muss und doch eine tröstliche und Mut machende Botschaft hört“, sagt Pfarrer Dedring zum neuen Angebot. Und Witt ergänzt: „Auf diese Weise können wir sogar den Kirchenraum und die Orgelmusik zu den Menschen nach Hause übertragen.“ Die „Lebensworte“ aus der Hauptkirche sind jederzeit abrufbar, man muss sich nicht an bestimmte Zeiten halten. Auch auf der Internetseite der Gemeinde ist der Impuls abrufbar.

Andacht per Whatsapp - Das sind die Angebote der Kirche

Corona-Krise in Krefeld

Corona-Krise in Krefeld : Andacht per Whatsapp - Das sind die Angebote der Kirche

Hoffnungsbringer in der Corona-Krise

Mit Regenbögen gegen die Hoffnungslosigkeit : Hoffnungsbringer in der Corona-Krise

Eine Lektion in Demut

Kolumne Denkanstoss : Eine Lektion in Demut

Witt und Dedring bilden ein gutes Team in schwierigen Zeiten für die Kirche. „Wir freuen uns natürlich auf die Zeit, in der wir endlich wieder in der Hauptkirche mit den Menschen Gottesdienst feiern können. Aber vielleicht bleiben solche Impulsformate ja auch dann noch erhalten“, sagt Pfarrer Stephan Dedring.