Europafest der Schützen in Mönchengladbach : Schützensilber im Sonnenschein

Alle auf einer Treppe: Neben dem Dicken Turm haben sich die Schützen und ihre teils prominenten Gäste versammelt. Darunter auch die Alphornbläseer aus Korschenbroich (oben). Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Mit dem Europafest endete die Frühjahrstagung der Europa-Schützen. Am Dicken Turm trafen sich Delegierte und heimische Schützen zum Austausch. Einem von ihnen wurde dort eine besondere Ehre zuteil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

An diesem Tag strahlte Gladbachs Schützenchef mit der Sonne um die Wette. „Was gibt es Schöneres, als bei bestem Sonnenschein mit den Majestäten und Musik, begleitet von der europäischen Schützengemeinschaft und Europas Königspaar Leo und Irmgard aufzumarschieren?“, rief Horst Thoren nach der Ankunft am Dicken Turm an der Waldhausener Straße.

Majestäten, Gefolge und Gäste waren zum klingenden Spiel des Tambourcorps Neuwerk von der Brauerei Jöris zur Schützen-Feste gezogen, um sich dort in freundschaftlicher Verbundenheit von Europadelegierten und heimischen Schützen zu treffen.

Bezirkspräses und Seelsorger Johannes van der Vorst (l.) mit dem ersten stellvertretenden Korschenbroicher Bürgermeister Hans-Willi Türks (CDU). Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Das Europafest markierte den Abschluss der Frühjahrstagung, die wegen des Kriegs in der Ukraine den Friedensauftrag als thematischen Schwerpunkt hatte. „Wir haben eine soziale Tradition. Doch dazu gehört auch die Fähigkeit, frohgemut zu sein, sonst kann man nicht wirklich hilfreich sein“, betonte Thoren rückblickend auf die Friedensmesse am Vortag sowie Beratungen der Europa-Schützen über Ukraine-Hilfen.

Am Dicken Turm holte Präsident Charles-Louis Prinz von Merode die Ehrung des Bezirkspräses Johannes van der Vorst nach, die eigentlich für den Vortag geplant gewesen war. Der 91-jährige Geistliche wurde für sein Lebenswerk sowie als treuer Bezirkspräses und Seelsorger mit dem Silbernen Verdienstkreuz der Europaschützen ausgezeichnet. Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) steckte van der Vorst als zweiter Gratulant den Orden an. Er sei am Vortag zu müde gewesen, um bis zur fortgeschrittenen Stunde auszuharren, bekannte der Geehrte später. Die Aussicht auf eine Wiederbelebung der Schützenfeste nach zweijähriger, coronabedingter Zwangspause kommentierte van der Vorst mit einem „Gott sei Dank! Es geht wieder los, und das muss auch so sein – nicht nur für die Schützen, sondern auch für die Menschen, die kommen.“

Mit viel musikalischer Unterstützung ging es zur Waldhausener Straße in der Gladbacher Altstadt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Vor dem Turm eröffneten die Alphornbläser aus Korschenbroich ihren Part im ernsten und ruhigen Spiel, um später auch zu lebhafteren Stücken zu wechseln. „Ich fühle mich fast wie im Petersdom“, sagte Thoren im Lob an die Musiker und erinnerte an deren Auftritt während einer gemeinschaftlichen Romreise der Schützen. Höhepunkt des offiziellen Parts am Dicken Turm war das große Königsfoto mit Majestäten der Bruderschaften und politischer Prominenz, darunter Bundestagsabgeordneter Ansgar Heveling und Ex-Oberbürgermeisterin Monika Bartsch. Da funkelte viel Königssilber im Sonnenschein, tatsächlich sogar Kaisersilber. Denn die Majestäten amtieren wegen der coronabedingten Zwangspause im dritten Jahr. „Ich habe heute viele wieder getroffen, die ich in den zurückliegenden beiden Jahren nicht gesehen habe. Es ist ein schönes Wiedersehen, mit dem wir verantwortungsvoll umgehen werden“, sagte Landtagsabgeordneter Jochen Klenner (CDU). Tief verwurzelt im Sommer- und Winter-Brauchtum betonte auch Uschi Schneider ihre Freude über das erneute Zusammenkommen. Die Messe am Vortag im Gladbacher Münster habe sie sehr bewegt, und der Zapfenstreich mit Europahymne sei unter die Haut gegangen, so Schneider.

Lesen Sie auch Sommerbrauchtum in Mönchengladbach : So planen die Schützen für dieses Jahr