Kolumne Denkanstoß : Danke für ein Menschenleben in Frieden

Mönchengladbach Einige Tage nach der Wahl zum Europa-Parlament werde ich 72 Jahre alt. Als mein Vater 72 Jahre alt wurde, erzählte er von zwei Weltkriegen. An meinem Geburtstag werde ich von Frieden erzählen. Von den Erlebnissen meines Vaters wurde ich verschont.

Ich weiß, wem ich es zu verdanken habe, in Frieden zu leben. In den 72 Jahren meines Lebens haben sich die Völker Europas angenähert. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde die Gemeinsamkeit gesucht. Manchmal ist es mühsam, aber es gelingt. Mein Vater hingegen hat gelernt: Deutschland zuerst, dann der Rest der Welt, tönte es am Stammtisch und in der Politik. Ein großes Deutschland müsse die anderen Länder Europas klein halten.