Veranstaltung von „De Kull“ in Mönchengladbach Jugendliche ringen bei Festival im Borussia-Park um Europa

„Wir möchten den Heranwachsenden in entspanntem Rahmen die europäischen Werte näherbringen, Zusammenhalt und Verbindung vermitteln“, sagt Anna Besler, Organisatorin des Festivals. Viele Schüler und Schülerinnen, die das Fest besuchten, dürfen in diesem Jahr zum ersten Mal wählen. „Und dann direkt im europäischen Kontext, das ist gut“, so Besler. Es könne aber auch überfordernd sein, wenn man sich bis heute noch nicht mit dem breiten Feld der Politik auseinandergesetzt hat. „Ich darf in diesem Jahr das erste Mal wählen, weiß aber nicht viel. Meine Hoffnung ist, dass ich hier etwas lerne. Gleich will ich auch mal den Wahl-O-Mat an einem Stand ausprobieren“, sagt Schüler Lukas Nilgen.