Denkanstoß zum Brexit : Die Tür bleibt weit offen!

Mönchengladbach In Großbritannien gibt es auch viel Trauer über den Brexit. Das hat unsere Autorin von Bekannten erfahren.

Von Martina Wasserlos-Strunk

Am Freitag ist es also soweit: Großbritannien verlässt die Europäische Union. Wer damit nicht direkt zu tun hat, der ist vielleicht ganz froh, dass es nun endlich Klarheit gibt. Manche finden möglicherweise, dass die Briten das irgendwie selber zu verantworten haben – schließlich haben sie für den Brexit gestimmt. Wahrscheinlich gibt es auch noch eine große Zahl von Menschen, denen es einfach schnuppe ist, ob „die Engländer“ drinnen sind oder draußen. Und damit haben wir noch nicht über die gesprochen, die sowieso nicht viel von Europa halten.

Ein Bekenntnis vor einer Kirche in Schottland. Foto: Wasserloos-Strunk. Foto: Martina Wasserloos-Strunk

In diesen Tagen habe ich viel mit Menschen gesprochen, die in einer der Kirchen in England, Wales oder Schottland ein Amt haben. Was ich von ihnen gehört habe, hat mich sehr bewegt. Sandy, Pfarrer aus Edinburgh schreibt mir: „Der schreckliche Tag des Brexit rückt näher. Ein Herzstück meiner Identität – Bürger der Europäischen Union zu sein – wird mir genommen!“ Hefin, Biologe an der Universität in Wales berichtet: „Die jungen Leute sind ratlos und verzweifelt. Es ist mehr als fraglich, ob Erasmus-Programme der EU weitergeführt werden. Unsere Universitäten werden verarmen, die wissenschaftliche Arbeit wird bedeutungslos. Studierende haben keine Zukunftsperspektiven mehr.“

Alle, mit denen ich spreche, berichten davon, wie die Risse durch die britische Gesellschaft gehen, wie Familien in Lager gespalten sind und dass einstige Freunde nicht mehr miteinander sprechen können. Es ist eben nicht nur einfach „Austreten aus der EU“, es ist der Einzug von Unfrieden und gesellschaftlicher Kälte an vielen Stellen. Viele junge Menschen fühlen sich verraten von einem politischen Establishment der Alten und Machtgierigen – so sehen sie das und wahrscheinlich ist es nicht so ganz falsch.

Die Kirchen in Großbritannien haben sich in diesen Tagen in einem Offenen Brief an die Kirchen in den Mitgliedsstaaten der EU gewandt. Sie bekräftigen die Absicht, über Grenzen hinweg an den gemeinsamen europäischen Themen weiter zu arbeiten: Klimakrise und Sicherheit, Menschenrechte und Migration, sie werden über Grenzen hinweg „dranbleiben“! Das teilen sie in sieben Sprachen über den ganzen Kontinent mit. Sie schließen mit den Worten: „Bitte betet für uns, wie auch wir für euch beten!“

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was wir hier in Mönchengladbach damit eigentlich zu tun haben und warum dieses Thema einen Denkanstoß verdient. Ich glaube, dass es uns alle angeht, was in Europa passiert. Und mich beeindruckt es, wie tief sich Menschen in anderen Ländern der Europäischen Idee verpflichtet fühlen, während es hier wie dort leider immer noch solche gibt, die nur nörgeln und meckern. Es beeindruckt mich auch, dass es in Großbritannien bei Vielen eine tiefe Trauer über diesen Schritt gibt. Vom „Herzstück seiner Identität“ spricht Sandy aus Edinburgh. Für mich ist das Grund genug dabei zu sein, wenn Pulse of Europe am Freitag um halb vier vor dem Christoffel-Haus in Rheydt ein Zeichen der Solidarität nach Großbritannien sendet: Für die Zukunft Europas – die Tür bleibt weit offen.