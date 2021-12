Für Senioren in Mönchengladbach : Essen auf Rädern soll weiter rollen

Mönchengladbach Die Stadt will die Verträge mit den Anbietern bis Mitte 2025 verlängern. „Essen in Gemeinschaft“ soll es erst wieder geben, wenn die Pandemie-Lage es erlaubt.

Für die Stadt ist es kein gewaltiger Betrag, für viele ältere Menschen in Mönchengladbach ist das, was mit dem Geld bewirkt wird, jedoch eine gewaltige Erleichterung ihres Alltags: die mobilen Mahlzeitendienste, landläufig als „Essen auf Rädern“ bekannt. Vier Träger, die solche Dienste in Mönchengladbach anbieten, erhalten dafür auf der Grundlage eines Vetrages Geld von der Stadt. Darüber hinaus gibt es auch noch Verträge mit Organisationen und Einrichtungen, die „Essen in Gemeinschaft“ anbieten. Senioren, die ihre Wohnung noch verlassen, aber sich selbst keine Mahlzeiten mehr zubereiten können, können sich so zu gemeinsamen Mahlzeiten treffen. Damit diese Angebote in den kommenden Jahren bis zum Sommer 2025 fortgeführt werden können, will die Stadt die Verträge mit den Anbietern verlängern.