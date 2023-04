Natur in Mönchengladbach Ein Waldgarten voller Leckerbissen

Siemes dankte Antonius Bergmann, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse, für seine Unterstützung sowie der Mags, die das Gelände zur Verfügung stellte. Siemes betonte seine Freude darüber, dass das Projekt so schnell habe verwirklicht werden können. Gerne hätte er den „Essbaren Waldgarten“ am Tag des Baumes, am 25. April, eröffnet. Aus verschiedenen Gründen musste der Termin aber auf den Tag danach gelegt werden.