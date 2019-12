Nach Prügelattacke im Zug : Überfall auf Fußball-Fans: „Es sah aus wie ein Angriff von Rockern“

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise zu der Prügelattacke am Wickrather Bahnhof am Samstagabend.

Mönchengladbach Nadine Böhm war am Samstagabend am Wickrather Bahnhof, als plötzlich 40 bis 50 Männer in Bomberjacken auftauchten. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt sie.

Der Anruf ihres Sohnes am Samstagabend ließ sie sofort handeln: Nadine Böhm fuhr zum Wickrather Bahnhof. Und sie war besorgt. Ihr 17-jähriger Sohn hatte ihr gerade berichtet, dass Besoffene auf die Regionalbahn einschlagen würden, in der er gerade saß. Justin Böhm kam gerade aus der Stadt und hatte sich ein neues Handy gekauft. „Er hatte Angst, auch dass er bestohlen wird“, berichtet seine Mutter. Denn die Männer draußen sollen sehr aggressiv gewirkt haben, außerdem hätten sie gerufen: „Wir holen euch Neger aus dem Zug.“

Wie die Polizei berichtete, hatten schwarz Bekleidete und Vermummte am Samstagabend die Regionalbahn gestürmt, als der Zug in Wickrath gehalten hatte. Dann prügelten sie auf Alemannia-Aachen-Fans ein, die gerade auf der Rückfahrt vom Regionalligaspiel ihres Vereins bei Fortuna Düsseldorf II (3:2) waren. Ein Unbeteiligter wurde dabei verletzt, ein Aachen-Fan stürzte ins Gleisbett und musste behandelt werden. Eine Scheibe im Zug wurde zerstört. Nachdem sich die fast 100 Personen eine heftige Auseinandersetzung geliefert hatten, verließen die Angreifer den Zug und flüchteten nach Polizeiangaben unerkannt mit Autos in unbekannte Richtung.

Den Angriff auf die Aachen-Fans, haben der 17-Jährige und seine Mutter nicht gesehen. Aber Nadine Böhm beobachtete die Männer bei ihrer Anfahrt zum Wickrather Bahnhof. Vermummt seien die Männer da nicht gewesen. „Sie hatten Bomberjacken an. Wie Fußballfans sahen sie nicht aus. Ich habe im ersten Moment an eine Rocker-Auseinandersetzung gedacht.“ Es seien immer mehr Männer in Bomberjacken aufgetaucht. Autos hätten schräg auf der Straße geparkt. Einige Personen hätten sich auf der Straße aufgehalten, andere in einem geöffneten Eingang eines Hauses in Bahnhofsnähe. Nadine und Justin Böhm machten sich so schnell auf den Nachhauseweg. „Wir hörten noch, wie immer mehr Martinshörner ertönten“, sagt die Mutter.