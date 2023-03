Kundgebung in Mönchengladbach So lief der Streik der Erzieherinnen am Weltfrauentag

Rund 100 Streikende, die meisten von ihnen Frauen, haben sich am Mittwochmorgen zu einer Kundgebung am Alten Markt zusammengefunden. Sie forderten höhere Löhne für Erzieherinnen und Erzieher. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst im Vorfeld dazu aufgerufen, ihre Arbeit am Weltfrauentag niederzulegen. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten, mindestens aber ein Plus von 500 Euro pro Monat.