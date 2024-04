22-Jähriger in U-Haft Erwischter Ladendieb wehrt sich mit Tritten und Schlägen

Ein 35-jähriger Ladendetektiv hat am Freitag, 26. April, gegen 16 Uhr einen 22-jährigen Ladendieb in einem Discounter an der Lürriper Straße gestellt. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach führten Ermittler der Kriminalpolizei den Mann am Folgetag einer Haftrichterin vor. Die schickte den 22-Jährigen in Untersuchungshaft.