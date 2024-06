Gebietserweiterung in der Kritik Chancen für mehr „Naturpark“ in Mönchengladbach schwinden

Der Plan ist aus Mönchengladbacher Sicht attraktiv: Die Stadt soll künftig neun Mal so viel Fläche im „Naturpark Schwalm-Nette“ haben. Nämlich dann, wenn eine seit vielen Jahren diskutierte Gebietserweiterung auch Realität wird. Stadtrat und Verwaltung haben bereits vergangenes Jahr Kostenpflichtiger Inhalt grünes Licht gegeben. Sie sehen Vorteile in der Anbindung an das „zertifizierte und barrierefreie Netz der Premiumwanderwege des Naturparks“ und erhoffen sich mehr Fördermittel für die Entwicklung von Landschaften, für Klimaschutz und für die Biodiversität. Der Werbeeffekt des Namens kommt noch hinzu.