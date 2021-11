Wirtschaft trotzt Corona in Mönchengladbach : Weniger Arbeitslose als im ersten Lockdown

Mönchengladbach Eineinhalb Jahre nach dem großen Corona-Bruch auf dem Arbeitsmarkt beginnt der Schaden zu heilen. Es gibt weniger Arbeitslose als damals und kaum noch Kurzarbeit.

Die Wirtschaft in Mönchengladbach erholt sich mehr und mehr von den Folgen der Corona-Pandemie, auch wenn die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt noch nicht wieder auf das Niveau von vor der Pandemie gefallen ist. Im Oktober waren in Mönchengladbach genau 13.520 Menschen arbeitslos. Das waren 470 Personen weniger als im Vormonat (-3,4 Prozent) und 1208 Personen weniger als vor einem Jahr (-8,2 Prozent). Die Arbeitslosenquote ging im Oktober um 0,3 Prozentpunkte zurück und lag bei 9,6 Prozent. Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Arbeitslosenquote 10,5 Prozent betragen (-0,9 Prozentpunkte).

Aber auch immer weniger Unternehmen sind auf Kurzarbeit angewiesen. Die Zahl der neuen oder erneuten Anzeigen von Kurzarbeit, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bei der Agentur für Arbeit eingehen, ist in den vergangenen Wochen in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss erneut zurückgegangen. Bis zum 24. Oktober 2021 sind bei der Arbeitsagentur ganze zwölf Anzeigen von konjunktureller Kurzarbeit für bis zu 115 Personen neu oder erneut angemeldet worden. Im September waren es 21 Anzeigen für bis zu 213 Beschäftigte gewesen. In wie vielen Fällen auch tatsächlich Kurzarbeit abgerechnet wird, ist erst in einigen Monaten klar. Aber zum Vergleich: Für Mai 2021 rechneten in Mönchengladbach 927 Betriebe für 7719 Personen Kurzarbeit ab. Der absolute Spitzenwert wurde im April 2020 erreicht, als in der Stadt 14.519 Mitarbeiter in 1663 Betrieben in Kurzarbeit waren.