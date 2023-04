Erstkommunion in Rheydt Königsdisziplin für 31 Christen in St. Marien

Mönchengladbach · Der „Weiße Sonntag“ war ein besonderer Tag für die Mädchen und Jungen in Rheydt. So wie auch das halbe Jahr der Vorbereitung auf die Erstkommunion anders war als in den meisten Pfarrgemeinden. Und so manche Besucher hatten Tränen in den Augen bei der feierlichen Zeremonie.

16.04.2023, 18:00 Uhr

Nachdem sie ihre Erstkommunion empfangen hatten, zogen die 31 jungen Christinnen und Christen an ihrem „Weißen Sonntag“ feierlich aus St. Marien in Rheydt aus. Rund 600 Besucher nahmen an der Feier teil. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Von Alexandra Jansen

Der „Sonntag der Barmherzigkeit“ oder auch „Weiße Sonntag“ ist der erste nach Ostern und betont im katholischen Christentum vor allem die Feier der Erstkommunion. Diesen wichtigen Schritt in der religiösen Entwicklung sind zum ersten Mal 31 junge Christen und Christinnen in der Pfarrkirche St. Marien in Rheydt gegangen.