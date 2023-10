Monatelange Ungewissheit Ersthelferin in Sorge wegen möglicher HIV-Infektion

Christina R. sitzt mit Freunden auf der Terrasse eines Restaurants am Alten Markt, als sie kurz darauf zur Ersthelferin wird. Es ist ein Samstagabend, ein paar Minuten nach Mitternacht, da rennen plötzlich ein paar Jugendliche am Restaurant vorbei. Auf dem Platz bildet sich eine Menschentraube um einen Mann, der bewusstlos am Boden liegt. So berichtet es die 29-Jährige. „Für meine Freundin und mich war klar, dass wir helfen. Wir arbeiten beide im medizinischen Bereich. Wenn wir nicht helfen, wer dann?“, sagt R.