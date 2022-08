Schwerer Unfall in Mönchengladbach : 14-jährige Schülerin hilft lebensgefährlich verletzter Frau

Emmi leistete einer Frau, die nach dem schweren Unfall in Rheydt in Lebensgefahr schwebte, Erste Hilfe. Ihre Mutter ist zwar stolz auf das, was ihre Tochter getan hat, möchte aber nicht, dass sie im Foto von vorne gezeigt wird. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Als ein Auto in der Rheydter City in Mönchengladbach eine E-Bike-Fahrerin rammte und die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen am Boden zurückblieb, musste Emmi nicht lange überlegen, was zu tun ist. Dabei ist die Schülerin erst 14 Jahre alt.