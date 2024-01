Unfall in Mönchengladbach Ersthelfer bergen schwer verletzten Familienvater aus Unfallauto

Wie die Polizei mitteilte, befanden sich in beiden Fahrzeugen mehrere Personen. Nach ersten Erkenntnissen war ein 53 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach auf der Feldstraße in Richtung Dahlener Straße unterwegs. Er hatte zunächst an der Dahlener Straße vor der rotlichtzeigenden Ampel angehalten. Vermutlich in der irrigen Annahme, dass die Ampel auf Grünlicht geschaltet habe, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, um in Richtung Morr zu weiterzufahen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 40-jähriger Mönchengladbacher die Dahlener Straße in Richtung Rheydt-Zentrum. Im Fahrzeug befand sich noch seine 38-jährige Ehefrau sowie ihre drei Kinder im Alter von drei, zwölf und 16 Jahren, die auf der Rückbank saßen.