Fest in der Mönchengladbacher Innenstadt : Akteure wollen heute die Altstadt von der besten Seite zeigen

Mönchengladbach Gewerbetreibende und Kulturschaffende veranstalten heute mit vielen Angeboten zum ersten Mal ein Sommerfest auf der Waldhausener Straße.

Zum ersten Mal veranstalten Gewerbetreibende und Kulturschaffende der Mönchengladbacher Altstadt am heutigen Samstag, 14 bis 20 Uhr, ein buntes Sommerfest für die ganze Familie. An diesem Tag soll sich die Vielfalt der Altstadt und außerdem noch die „Einzigartigkeit der Akteure“ präsentieren: In Form von bunten Ständen, musikalischen Darbietungen, kulinarischen Angeboten und künstlerischen Performances lebt die Stadt an diesem Tag entlang der Waldhausener Straße. Mitmachaktionen für Klein und Groß runden das Programm ab und schaffen einen bunten Tag für die gesamte Familie. Die Besucher erwarten Foodstände, Cocktails, Musik von Gladbacher DJs und Live-Bands, sowie ein tolles Kinderprogramm.