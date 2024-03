Mitglieder im Alter von zwölf bis 25 Jahren Jetzt hat auch Mönchengladbach ein Jugendparlament

Manche guten Dinge brauchen länger, doch dann sind alle begeistert: So schwärmte die Stadtdirektorin und Jugenddezernentin Dörte Schall am vergangenen Freitag (8. März), was sie im Haus Erholung erlebt hat. „So viele tolle junge Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, die sich fantastisch präsentiert haben“, sagte Schall im Gespräch mit unserer Redaktion. Auf dem Programm stand Revolutionäres, zumindest wenn man die vielen Jahre bis zu diesem Zeitpunkt zugrunde legt: Erstmals wurde in Mönchengladbach ein Jugendparlament gewählt. Was in anderen Städten in der Region seit Langem selbstverständlicher Teil der Kommunalpolitik ist, hatte hier viele Hürden zu nehmen.