Familien in Mönchengladbach : Spatenstich für neuen Kindergarten

Familien in Mönchengladbach

Mönchengladbach An der Wiedemannstraße sollen bis zu 55 neue Kita-Plätze entstehen. Der Neubau ist Teil der Kita-Offensive, die die Stadt für junge Familien attraktiver machen soll.

Die Bodenplatte ist zwar bereits gegossen, aber ungeachtet dessen wurde am Mittwochnachmittag der symbolische 1. Spatenstich für den Neubau der Kindertagesstätte Wiedermannstraße nachgeholt. Auf dem rund 1.600 Quadratmeter großen Areal, wo bis vor einigen Jahren ein Schwimmbad stand, wird eine dreigruppige Kindertageseinrichtung errichtet.

Die städtische Wohnbau Mönchengladbach investiert hier rund 1,85 Millionen Euro. Sie achtet bei dem Gebäude auf Nachhaltigkeit mit der Konsequenz, dass eine hochmoderne Luft-Wasser-Wärmepumpen-Technik ebenso vorgesehen ist wie eine Dachbegrünung. Das eingeschossige Gebäude mit einer Nutzfläche von 527 Quadratmetern wird in Holzrahmenbauweise errichtet.

Es ist nicht das erste Kindergartengebäude in dieser Bauausführung, das Architekt Stephan Brings geplant hat. Während in der Öffentlichkeit von ständig steigenden Holzpreisen die Rede ist, wiegelt Brings ab. Er geht davon aus, dass der Kostenrahmen eingehalten werden kann, hat aber dafür gesorgt, dass mit den Bauarbeiten so schnell wie möglich begonnen wurde.