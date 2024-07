Gründung in Mönchengladbach Maaßens Partei „Werteunion“ hat ersten Kreisverband in NRW

Die Partei des früheren Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen hat ihren ersten Kreisverband in Nordrhein-Westfalen in Mönchengladbach gegründet. Das teilte der Landesverband der Partei am Dienstag mit. Die Gründungsversammlung habe demnach bereits am 4. Juli stattgefunden. Maaßen stammt gebürtig aus Mönchengladbach, war aber selbst anders als die Landesvorsitzende und frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel nicht bei der Gründungsversammlung in Mönchengladbach anwesend.