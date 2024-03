Bildungsangebot in Mönchengladbach Wie die Liebe zur Mathematik Kinder verbindet

Am ersten Mathe-Tag nahmen Schüler von insgesamt elf Mönchengladbacher Schulen und aus allen Stufen teil: Von der fünften Klasse bis zum Abitur. Während es für die Fünft- und Sechstklässler Matheaufgaben zum Anfassen gab – wie etwa Streichholzrätsel – wurde es im Rätselparadies für die Siebtklässler schon ein bisschen schwieriger. „Wir haben hier unterschiedliche Rätsel aufgebaut, die natürlich erst einmal leicht anfangen, dann aber teils richtig kompliziert werden“, sagt Referendarin Jana Müller, die vom Gymnasium Korschenbroich gerne in Mönchengladbach für den ersten Mathe-Tag ausgeholfen hat. „Als wir begonnen haben, den Tag und den Termin zu publizieren, hatten wir niemals mit so vielen Anmeldungen gerechnet“, sagt Ilka Bowitz. „Als dann aber feststand, dass sich wirklich über 60 Kinder angemeldet haben, mussten wir natürlich in der Umgebung fragen, wer uns denn unterstützen mag. Es ist schön, dass wir so viele hilfsbereite Lehrer gefunden haben, die die Begeisterung der Schüler in ihrer Freizeit unterstützen.“