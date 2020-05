Kirche in Mönchengladbach : Nach neun Wochen wieder ein Gottesdienst im Münster

Mönchengladbach Propst Peter Blättler wählte für die besondere Feier das Osterevangelium aus. Der Wortgottesdienst dauerte 30 Minuten. Singen durften die Gläubigen nicht. Das übernahm Münsterkantor Klaus Paulsen.

Der Wortgottesdienst knüpfte an das Osterfest an, mit der brennenden Osterkerze im Mittelpunkt. „Damit wir die Perspektive nicht verlieren“, sagte der Propst, der es als schwierig empfunden hatte, das Osterfest nicht mit der Gemeinde gefeiert zu haben. Passend deshalb das Osterevangelium: „Hebt eure Augen in die Höhe und seht!“, fordert darin der Prophet Jesaja auf, und Propst Blättler übersetzte den Satz in die jetzige Corona-Zeit, „in der ebenfalls auf Sicht gefahren werden muss“. Im Kirchenschiff, quer zum Hauptaltar, feierte Blättler mit den Gläubigen; damit war eine Nähe hergestellt, die privat und feierlich wirkte. Singen, so die Aufforderung, sollten die Gläubigen nicht. Das übernahm Münsterkantor Klaus Paulsen, begleitet von Heinz-Josef Clemens an der Orgel. Eine Aufwertung, die von den Anwesenden als Genuss bezeichnet wurde. „Wie habe ich das vermisst“, sagte eine Gläubige. „Seit neun Wochen keine Gottesdienste, aber nun bin ich wieder in meiner Kirche.“ Auch Ursula Maaßen, eine weitere Anwesende, genoss die private Atmosphäre im großen Münster: „Es war schön, im Kleinen zu feiern und wieder diese Gemeinschaft zu erleben.“