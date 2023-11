Eröffnung in Mönchengladbach Ein erster Besuch auf dem Weihnachtsmarkt

Dass es gerade erst kurz nach 11 Uhr ist und in den Augen mancher vielleicht noch ein bisschen früh für einen Glühwein, stört Gaby Magen gar nicht. Sie hat Besuch von ihrem Bruder Michael. Die beiden gönnen sich ein Heißgetränk auf dem Rheydter Weihnachtsmarkt und genießen den noch frischen Vorruhestand der Schwester: Sie trinkt roten Glühwein, er Kakao. „Das machen wir schon seit ein paar Jahren so zum Start des Weihnachtsmarkts“, sagt die 63-Jährige. Dafür kommt sie aus Gladbach nach Rheydt und der 55-Jährige sogar aus Berlin. „Mir gefällt es hier besser, es ist gemütlich, nicht so voll und vor allem nicht so bergig“, sagt sie und lacht. Damit gehört das Geschwisterpaar zu den Ersten, die dem Weihnachtsmarkt 2023 auf dem Rheydter Marktplatz einen Besuch abstatten. Auch auf den anderen beiden Märkten in Gladbach fühlten sich die Besucher am ersten Tag sichtlich wohl.