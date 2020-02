Wegen Sturmwarnung : Erste Veedelszüge in Mönchengladbach abgesagt

Es werden Sturmböen bis zu 85 Kilometer pro Stunde erwartet. Foto: dpa/Maja Hitij

Mönchengladbach Fünf der sieben geplanten Veedelszüge in Mönchengladbach sind wegen einer Sturmwarnung abgesagt worden. In Venn soll der Zug hingehen wie geplant ziehen. In Giesenkirchen ziehen die Jecken auf kleinerem Zugweg nur über die Konstantinstraße.

Fast alle für Sonntag geplante Veedelszüg sind am Vormittag abgesagt worden. Für Sonntag liegt von 9 bis 18 Uhr eine amtliche Wetterwarnung vor. Erwartet werden in Mönchengladbach Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 und 85 Kilometern pro Stunde. Nur in Venn und Giesenkirchen sollen die Züge ziehen. Hier ist die Übersicht:

Die KG „Poether Pothäepel“ teilte via Facebook für den Zug in Venn mit: „Der Zug kommt Pünktlich. Wir in Venn trotzen dem Wetter. Sturmfest wird der Zug Pünktlich um 12:11 Uhr starten.“ In Giesenkirchen will die KG Botterblom nach Angaben der Polizei-Leitstelle auf einem kleineren Zugweg auf der Konstantinstraße und nur mit Fußgruppen ziehen.

Absagen gab es hingegen für die Züge in Eicken, Odenkirchen, Rheindahlen, Holt und Hardterbroich. Die Eickener Karnevalsgesellschaft „Schöpp op“ teilte am Morgen via Facebook mit: „Aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse findet leider kein Veedelszug statt Wir würden uns sehr freuen, euch zum Frühschoppen begrüßen zu können. Der Frühschoppen findet ab 11 Uhr in der Eickener Mehrzweckhalle statt.“

In Rheindahlen veranstaltet die KG „Potz op“ in der Aula des Gymnasiums eine Party ab 16 Uhr, die ist aber bereits ausverkauft. Die KG Schwarz-Gold Odenkirchen sagte ihren Zug ab und bittet ab 15 Uhr in die Burggrafenhalle zur Zug-Party. Die KG „Alles onger eene Hoot“ in Hardterbroich teilte über Facebook mit: „Absage des Veedelzoch!!! Liebe Karnevalsfreunde leider müssen wir auch unseren Zug absagen! Der Kindernachmittag im Pfarrsaal sowie das Biwak finden statt!!!“ Biwak ist ab 12.11 Uhr, und die Kinderparty ab 15.30 Uhr. Auch in Holt wird es laut Polizei-Leitstelle keinen Zug geben.

