Neues Gremium in Mönchengladbach Die ersten Mitglieder des Seniorenrats stehen fest

Nach langer Diskussion hat Mönchengladbach jetzt einen Seniorenrat. Am vergangenen Freitag wurden bei der Urwahl dieses Gremiums, das vom Stadtrat auf Betreiben der Ampel-Kooperation eingesetzt wurde und das sich um die Belange älterer Menschen kümmern und aktiv an den kommunalen Entscheidungsprozessen beteiligt werden soll, die stimmberechtigten Mitglieder gewählt. Wie die Stadt am Montag mitteilte, wurden als Mitglieder bestimmt: Gerd Lippold, Brigitte Brouns, Birgit Weber, Roland

Heerstraß, Gisela Lüpertz, Margret Munterkamp, Hartmut Wellssow, Ulrike Frings und Hubert Loock.