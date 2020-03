Jugendkonferenz in Mönchengladbach : Was Jugendliche von der Stadt fordern

Mönchengladbach Die Stadt Mönchengladbach will junge Menschen stärker an politischen Entscheidungen beteiligen. Bei der ersten Jugendkonferenz konnten Schüler ihre Wünsche und Forderungen mit der Verwaltung diskutieren.

Der Altersschnitt im Rheydter Ratssaal wurde an diesem Tag deutlich gesenkt: Die Stadt Mönchengladbach hat Jugendliche zur ersten Jugendkonferenz eingeladen, um mit ihnen über Wünsche, Forderungen und Ideen zur politischen und kulturellen Stadtentwicklung zu sprechen. Neben Vertretern der Dezernate der Stadtverwaltung, der Polizei, der Mags und der NEW waren zehn Schüler anwesend.

Mobilität Überfüllte oder verspätete Busse – das Streckennetz der NEW-Linien beschäftigt die Jugendlichen. Massive Zeitprobleme morgens und mittags der Linie 8 begründete Markus Zons (NEW) mit dem Linienausbau Am Nordpark. Ein Linienwechsel, der noch getestet würde, sei geplant. Andere Busse seinen zu kurz und somit ständig überfüllt. Zons erklärte, dass ein Gelenkbus in manchen Verkehrszonen nicht genügend Platz zum Wenden habe und daher nicht eingesetzt werden könne. Zusatzwagen gebe es, allerdings nur in gewissen Kapazitäten.