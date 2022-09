Anne Baus aus Mönchengladbach : Die erste Frau an der Spitze des Münster-Bauvereins

Mönchengladbach Nach 74 Jahren Männerherrschaft ist Anne Baus aus Windberg die neue Vorsitzende des Vereins. Sie ist vor allem für Finanzfragen zuständig. In Zeiten der Wirtschaftskrise ist ihre Aufgabe wichtiger als je zuvor.

Nach sechs Männern an der Spitze hat der Münster-Bauverein seit November des vergangenen Jahres ein Frau als Vorsitzende. Anne Baus (61) aus Windberg wurde im November nach 74 Jahren „Männerherrschaft“ Nachfolgerin so bekannter Namen wie Curt Becker, Dirk Heinemann, Jan Reiners, Heinz Oberlack und Bodo Assert.

Warum jetzt erst eine Frau? Anne Baus hat da eine eindeutige Antwort: „Mit Proporz oder Frauenquote hatte meine Wahl nun gar nichts zu tun. Es wurde einfach eine in Finanzfragen starke Person gesucht. Meine Freundin Annette Bonin, die auch Vorstandsmitglied im Verein ist, hatte mich aufgrund meiner beruflichen Kenntnisse als Bankfrau angesprochen. Gemeinsam haben wir überlegt, was da an Aufgaben auf mich und den Verein zukommen könnte.“

Baus hatte zu diesem Zeitpunkt eine Vorruhestandsregelung in Anspruch genommen. Sie war Dozentin an der Sparkassenakademie, die von Düsseldorf nach Dortmund verlegt wurde. So bot sich die Gelegenheit für sie, dem Angebot einer ehrenamtlichen, federführenden Tätigkeit aufgeschlossen zu begegnen. Mit der Wahl im November übernahm sie den Vorsitz und damit ebenfalls das derzeit einzige Förderprojekt des Münster-Bauvereins, den Aufbau des „historischen Brunnenhofes“. Der Brunnenhof, so erzählt sie, ist ein „Kleinod der Stadtgeschichte“. Seit Abteigründung im Jahre 974 bis zum Auszug der letzten Benediktinermönche im Jahr 1802, so schreibt die Geschichte, bildete dieser Ort den mit Kreuzgang ausgestatteten Klosterhof der Abtei.