Sanierungsarbeiten in der Schule Die erste Etage im Gymnasium Rheindahlen erstrahlt in Grün, Blau und Gelb

Die Kosten für die Sanierung sollen sich laut der Stadt bis zum Ende des Umbaus auf 12,5 Millionen Euro belaufen. Finanziert wird das Projekt durch das Programm „Gute Schule“ von der NRW Bank und dem Schulsanierungsprogramm des Bundes. Die Neuerungen am Gebäude sollen entsprechend dieser Förderungen auch nicht nur den allgemeinen Schulbetrieb verbessern, sondern die Schule auch an derzeitige oder zukünftige Bedingungen anpassen. So sorgen die LED-Lampen und mehrschichtigen Fenster beispielsweise für weniger Energie- und Heizkosten, schadstoffhaltige Baustoffe werden während der Sanierung ersetzt. Der Brandschutz im Gymnasium soll ebenfalls verbessert werden, dazu wurde das Schulgebäude durch neue Wände und Brandschutztüren in sogenannte Brandabschnitte unterteilt.